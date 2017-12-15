Новорічна поштова резиденція запрацює у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Новорічна поштова резиденція працюватиме у будівлі Головпоштамту у Києві під час новорічно-різдвяних свят, передає УНН з посиланням на прес-службу Укрпошти.
Урочисте відкриття відбудеться у День Святого Миколая 19 грудня о 13:00. Свято своїм виступом відкриватиме відомий піаніст Євген Хмара зі струнним квартетом.
"На відкритті можна буде поспілкуватись із Новорічним чарівником та його помічниками-ельфами, отримати пам’ятну листівку із власним фото, надіслати вітання друзям і рідним та відвідати святкові фотозони", - повідомили у відомстві.
Поштова резиденція прийматиме дитячі листи, адресовані усім улюбленим героям: Святому Миколаю, Діду Морозу, Санта Клаусу.
Кожна дитина, яка напише листа і відправить його, отримає відповідь від Новорічного чарівника.
Повідомляють, що прийняти в ній участь можна буде з 19 грудня до 8 січня.
Раніше стало відомо про програму новорічних та різдвяних заходів у Києві.