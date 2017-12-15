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Новорічна поштова резиденція запрацює у Києві

Новорічна поштова резиденція запрацює у Києві

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Новорічна поштова резиденція працюватиме у будівлі Головпоштамту у Києві під час новорічно-різдвяних свят, передає УНН з посиланням на прес-службу Укрпошти.

Урочисте відкриття відбудеться у День Святого Миколая 19 грудня о 13:00. Свято своїм виступом відкриватиме відомий піаніст Євген Хмара зі струнним квартетом.

"На відкритті можна буде поспілкуватись із Новорічним чарівником та його помічниками-ельфами, отримати пам’ятну листівку із власним фото, надіслати вітання друзям і рідним та відвідати святкові фотозони", - повідомили у відомстві.

Поштова резиденція прийматиме дитячі листи, адресовані усім улюбленим героям: Святому Миколаю, Діду Морозу, Санта Клаусу.

Кожна дитина, яка напише листа і відправить його, отримає відповідь від Новорічного чарівника.

Повідомляють, що прийняти в ній участь можна буде з 19 грудня до 8 січня.

Раніше стало відомо про програму новорічних та різдвяних заходів у Києві.

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