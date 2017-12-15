Новогодняя почтовая резиденция заработает в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Новогодняя почтовая резиденция будет работать в здании Главпочтамта в Киеве во время новогодне-рождественских праздников, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Укрпочты.
Торжественное открытие состоится в День Святого Николая 19 декабря в 13:00. Праздник своим выступлением откроет известный пианист Евгений Хмара со струнным квартетом.
"На открытии можно будет пообщаться с Новогодним волшебником и его помощниками-эльфами, получить памятную открытку с собственным фото, направить приветствие друзьям и родным и посетить праздничные фотозоны", - сообщили в ведомстве.
Почтовая резиденция будет принимать детские письма, адресованные всем любимым героям: Святому Николаю, Деду Морозу, Санта Клаусу.
Каждый ребенок, который напишет письмо и отправит его, получит ответ от Новогоднего волшебника.
Сообщается, что принять в ней участие можно будет с 19 декабря по 8 января.
Ранее стало известно о программе новогодних и рождественских мероприятий в Киеве.