Нового голову НБУ можуть призначити 15 березня – джерело
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Голову Національного банку України в разі досягнення згоди між Народним фронтом і БПП можуть призначити наступного пленарного тижня у четвер. Про це кореспонденту УНН повідомило обізнане джерело у фракції “Народний фронт”.
“Для фракції НФ питання звільнення та призначення нового голови НБУ прив’язане до голосування за нового уповноваженого ВР по правам людини. Тобто, пропонується голосувати „пакетом“, що на думку НФ буде справедливим. Ми даємо голоси на призначення Смолія, а БПП зі свого боку дає голоси на нашого кандидата. Зараз ідуть торги, і якщо вдасться домовитись, то голосування щодо голови НБУ відбудеться наступного пленарного тижня у четвер, коли в парламенті зможуть зібрати максимальну кількість народних депутатів. Це, можливо, відбудеться 15 березня”, — повідомив співрозмовник УНН.
Він додав, що, крім призначення Омбудсмена та голови НБУ, наразі між фракціями БПП і НФ, ідуть торги з інших кадрових питань.
“Наприклад замість приставки „в.о.“ дехто отримає повноцінну посаду. Все залежить від домовленостей”, — резюмувало джерело.
Як повідомляв УНН, голосування про звільнення голови НБУ та призначення на її посаду Якова Смолія зірвалось через вимоги “Народного фронту” влаштувати пакетне голосування.