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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 55715 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 66163 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 69168 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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10 марта, 15:15 • 104963 просмотра

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Нового главу НБУ могут назначить 15 марта - источник

Нового главу НБУ могут назначить 15 марта - источник

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КИЕВ. 1 марта. УНН. Главу Национального банка Украины в случае достижения согласия между Народным фронтом и БПП могут назначить на следующей пленарной неделе в четверг. Об этом корреспонденту УНН сообщил осведомленный источник во фракции "Народный фронт".

"Для фракции НФ вопрос увольнения и назначения нового главы НБУ привязан к голосованию за нового уполномоченного по правам человека. То есть, предлагается голосовать "пакетом", что по мнению НФ будет справедливым. Мы даем голоса на назначение Смолия, а БПП со своей стороны дает голоса на нашего кандидата. Сейчас идут торги, и если удастся договориться, то голосование по главе НБУ состоится на следующей пленарной неделе в четверг, когда в парламенте смогут собрать максимальное количество народных депутатов. Это, возможно, состоится 15 марта", - сообщил собеседник УНН.

Он добавил, что, кроме назначения Омбудсмена и председателя НБУ, сейчас между фракциями БПП и НФ, идут торги по другим кадровым вопросам.

"Например вместо приставки "и.о." некоторые получит полноценную должность. Все зависит от договоренностей", - резюмировал источник.

Как сообщал УНН, голосования об увольнении главы НБУ и назначении на его должность Якова Смолия сорвалось из-за требований "Народного фронта" провести пакетное голосование.

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