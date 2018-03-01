Нового главу НБУ могут назначить 15 марта - источник

"Для фракции НФ вопрос увольнения и назначения нового главы НБУ привязан к голосованию за нового уполномоченного по правам человека. То есть, предлагается голосовать "пакетом", что по мнению НФ будет справедливым. Мы даем голоса на назначение Смолия, а БПП со своей стороны дает голоса на нашего кандидата. Сейчас идут торги, и если удастся договориться, то голосование по главе НБУ состоится на следующей пленарной неделе в четверг, когда в парламенте смогут собрать максимальное количество народных депутатов. Это, возможно, состоится 15 марта", - сообщил собеседник УНН.

Он добавил, что, кроме назначения Омбудсмена и председателя НБУ, сейчас между фракциями БПП и НФ, идут торги по другим кадровым вопросам.

"Например вместо приставки "и.о." некоторые получит полноценную должность. Все зависит от договоренностей", - резюмировал источник.

Как сообщал УНН, голосования об увольнении главы НБУ и назначении на его должность Якова Смолия сорвалось из-за требований "Народного фронта" провести пакетное голосование.