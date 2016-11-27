Новобудова горіла в Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. В Одесі сталась пожежа у новобудові, внаслідок якої було пошкоджено 10 квартир. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУДСНС в Одеській області, передає УНН.
Повідомлення про пожежу у новобудові на вул.Північна надійшло до рятувальників 27 листопада о 03:59. До місця події о 04:12 прибули перші пожежно-рятувальні підрозділи.
“Для гасіння пожежі були розгорнуті три оперативні дільниці та забезпечено підвіз води з найближчого джерела водопостачання, розташованого на відстані 2 км. Гасіння вогню ускладнювалось наявністю легкозаймистих матеріалів, дерев’яних конструкцій, утеплювача будівлі, а також поривами вітру”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що пожежа о 05:04 була локалізована та о 06:23 повністю ліквідована. Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено дах будинку та домашнє майно у 10 квартирах на першому і другому поверхах будівлі на загальній площі 300 кв. м.
За попередньої інформацією, будинок не зданий в експлуатацію. Загиблих та постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється.