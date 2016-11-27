Новостройка горела в Одессе
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. В Одессе произошел пожар в новостройке, в результате которого было повреждено 10 квартир. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГосЧС в Одесской области, передает УНН.
Сообщение о пожаре в новостройке на ул.Северная поступило к спасателям 27 ноября в 3:59. На место происшествия в 4:12 прибыли первые пожарно-спасательные подразделения.
"Для тушения пожара развернули три оперативных участка и обеспечили подвоз воды из ближайшего источника водоснабжения, расположенного на расстоянии 2 км. Тушение огня осложнялось наличием легковоспламеняющихся материалов, деревянных конструкций, утеплителя здания, а также порывами ветра", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пожар в 05:04 был локализован и в 06:23 полностью ликвидирован. В результате пожара огнем повреждена крыша дома и домашнее имущество в 10 квартирах на первом и втором этажах здания на общей площади 300 кв. м.
По предварительной информации, дом не сдан в эксплуатацию. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.