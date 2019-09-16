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Новий ЖК на Освіти у Києві готують до вводу в експлуатацію

Новий ЖК на Освіти у Києві готують до вводу в експлуатацію

Київ • УНН

 • 18207 перегляди

КИЇВ. 16 вересня. УНН. Будівельники готують до вводу в експлуатацію житловий будинок по вул. Освіти,14 у Києві. Про це УНН повідомили у пресслужбі ХК “Київміськбуд”.

У цілому роботи зі зведення новобудови добігають кінця. Майже завершено фасадні та покрівельні роботи. Майстри закінчують роботи із внутрішнього оздоблення, виконується благоустрій території.

ЖК на Освіти, 14 — це 10-поверхівка у Солом’янському районі столиці. Новобудова розташована у центральній частині Києва, але в той же час — у затишному місці, віддаленому від великих транспортних магістралей. Невелика кількість квартир у будинку, хороше місцерозташування, зручна транспортна розв’язка та вся необхідна інфраструктура — це лише невелика кількість переваг, яку отримають мешканці новобудови.

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