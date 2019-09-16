Новый ЖК на Просвещения в Киеве готовят к вводу в эксплуатацию

В целом работы по возведению новостройки подходят к концу. Почти завершены фасадные и кровельные работы. Мастера заканчивают работы по внутренней отделке, выполняется благоустройство территории.

ЖК на Просвещения,14 - это 10-этажка в Соломенском районе столицы. Новостройка расположена в центральной части Киева, но в то же время - в уютном месте, удаленном от крупных транспортных магистралей. Небольшое количество квартир в доме, хорошее месторасположение, удобная транспортная развязка и вся необходимая инфраструктура - это лишь небольшое количество преимуществ, которое получат жители новостройки.