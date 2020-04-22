Новий заступник Єрмака працюватиме над Стратегією нацбезпеки та оборони

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак під час наради, присвяченої питанням національної безпеки та оборони країни, представив новопризначеного заступника керівника Офісу Глави держави Романа Машовця. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ОП.

Повідомляється, що одним з найголовніших завдань, поставлених перед Романом Машовцем, є завершення роботи над підготовкою Стратегії національної безпеки та оборони країни та іншими важливими документами - це питання планується розглянути на нараді під головуванням секретаря РНБО Олексія Данілова.

Новопризначений заступник керівника ОП наголосив на важливості перегляду окремих документів, які стосуються оборонно-безпекового сектору. За його словами, необхідно налагодити чітку координацію та взаємодію між законодавчою та виконавчою гілками влади, а також Офісом Президента задля системної роботи над вирішенням актуальних проблем галузі.

Додамо, що Роман Машовець народився 1976 року. Закінчив Воєнно-дипломатичну академію. Ветеран воєнної розвідки і спеціального призначення. З липня 2014 року займався організацією військово-технічної допомоги для української армії. Стояв біля витоків створення Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Нагадаємо, що раніше Зеленський підписав указ, яким звільнив Ганну Коваленко з посади заступника керівника Офісу президента з питань оборони.

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