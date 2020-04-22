Новий заступник Єрмака працюватиме над Стратегією нацбезпеки та оборони
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак під час наради, присвяченої питанням національної безпеки та оборони країни, представив новопризначеного заступника керівника Офісу Глави держави Романа Машовця. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ОП.
Повідомляється, що одним з найголовніших завдань, поставлених перед Романом Машовцем, є завершення роботи над підготовкою Стратегії національної безпеки та оборони країни та іншими важливими документами - це питання планується розглянути на нараді під головуванням секретаря РНБО Олексія Данілова.
Новопризначений заступник керівника ОП наголосив на важливості перегляду окремих документів, які стосуються оборонно-безпекового сектору. За його словами, необхідно налагодити чітку координацію та взаємодію між законодавчою та виконавчою гілками влади, а також Офісом Президента задля системної роботи над вирішенням актуальних проблем галузі.
Додамо, що Роман Машовець народився 1976 року. Закінчив Воєнно-дипломатичну академію. Ветеран воєнної розвідки і спеціального призначення. З липня 2014 року займався організацією військово-технічної допомоги для української армії. Стояв біля витоків створення Сил спеціальних операцій ЗСУ.
Нагадаємо, що раніше Зеленський підписав указ, яким звільнив Ганну Коваленко з посади заступника керівника Офісу президента з питань оборони.