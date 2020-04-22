Новый заместитель Ермака будет работать над Стратегией нацбезопасности и обороны
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак во время совещания, посвященного вопросам национальной безопасности и обороны страны, представил нового заместителя руководителя Офиса Главы государства Романа Машовца. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ОП.
Сообщается, что одной из главнейших задач, поставленных перед Романом Машовцом, является завершение работы над подготовкой Стратегии национальной безопасности и обороны страны и другими важными документами - это вопрос планируется рассмотреть на совещании под председательством секретаря СНБО Алексея Данилова.
Новоназначенный заместитель руководителя ОП подчеркнул важность пересмотра отдельных документов, касающихся сектора обороны и безопасности. По его словам, необходимо наладить четкую координацию и взаимодействие между законодательной и исполнительной ветвями власти, а также Офисом Президента для системной работы над решением актуальных проблем отрасли.
Добавим, что Роман Машовец родился в 1976 году. Окончил Военно-дипломатическую академию. Ветеран военной разведки и специального назначения. С июля 2014 года занимался организацией военно-технической помощи для украинской армии. Стоял у истоков создания Сил специальных операций ВСУ.
Напомним, что ранее Зеленский подписал указ, которым освободил Анну Коваленко от должности заместителя руководителя Офиса президента по вопросам обороны.