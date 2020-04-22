Кадрові перестановки в ОП: Зеленський змінив заступника Єрмака
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський звільнив Анну Коваленко з посади Заступника Керівника Офісу Президента України, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Президента.
"Звільнити Коваленко Анну Миколаївну з посади Заступника Керівника Офісу Президента України", - йдеться в указі №152/2020.
Відзначимо, що місце Коваленко посів Роман Машовець.
"Призначити Машовця Романа Васильовича Заступником Керівника Офісу Президента України", - йдеться в указі №153/2020.
Раніше Президент України Володимир Зеленський сказав, що міністрів будуть міняти до того моменту, поки не зроблять ідеальний уряд.