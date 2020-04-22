Кадровые перестановки в ОП: Зеленский сменил заместителя Ермака
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский уволил Анну Коваленко с должности заместителя Руководителя Офиса Президента Украины, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.
"Освободить Коваленко Анну Николаевну от должности заместителя Руководителя Офиса Президента Украины", - говорится в указе №152/2020.
Отметим, что место Коваленко занял Роман Машовец.
"Назначить Машовца Романа Васильевича заместителем Руководителя Офиса Президента Украины", - говорится в указе №153/ 2020.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что министров будут менять до того момента, пока не сделают идеальный правительство.