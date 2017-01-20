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Новий віце-президент Майкл Пенс склав присягу

Новий віце-президент Майкл Пенс склав присягу

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 січня. УНН. Новий віце-президент США Майкл Пенс склав свою присягу, передає УНН.

“Я буду підтримувати і захищати конституцію проти всіх внутрішніх і зовнішніх ворогів, і буду сумлінно виконувати свої обов’язки віце президента США”, — сказав М.Пенс.

Зазначимо, що Майкл Пенс на Капітолійському пагорбі склав свою присягу, тепер він офіційно є віце-президентом США на наступні 4 роки.

Довідка УНН: Майкл Річард “Майк” Пенс — американський політик, радіоведучий, губернатор Індіани з 2013 року. Член Республіканської партії. Член Палати представників США з 2001 по 2013 роки. 14 липня 2016 року кандидат в Президенти США Дональд Трамп оголосив про вибір Майка Пенса кандидатом у віце-президенти від Республіканської партії. Після цього Пенс закінчив свою кампанію з переобрання на пост губернатора Індіани і балотувався на пост віце-президента. З’їзд Республіканської партії, що пройшов 18-21 липня 2016 року, затвердив Дональда Трампа офіційним кандидатом в президенти США, а Майкл Пенс був затверджений з’їздом офіційним кандидатом від республіканців у віце-президенти США. 20 січня 2017 року прийняв присягу Віце-президента США.

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