Новый вице-президент Майкл Пенс принес присягу

"Я буду поддерживать и защищать Конституцию против всех внутренних и внешних врагов, и буду добросовестно выполнять свои обязанности вице-президента США", - сказал М.Пенс.

Отметим, что Майкл Пенс на Капитолийском холме принял свою присягу, теперь он официально является вице-президентом США на следующие 4 года.

Справка: Майкл Ричард "Майк" Пенс - американский политик, радиоведущий, губернатор Индианы с 2013 года. Член Республиканской партии. Член Палаты представителей США с 2001 по 2013 годы. 14 июля 2016 года кандидат в Президенты США Дональд Трамп объявил о выборе Майка Пенса кандидатом в вице-президенты от Республиканской партии. После этого Пенс закончил свою кампанию по переизбранию на пост губернатора Индианы и баллотировался на пост вице-президента. Съезд Республиканской партии, который прошел 18-21 июля 2016 года, утвердил Дональда Трампа официальным кандидатом в президенты США, а Майкл Пенс был утвержден съездом официальным кандидатом от республиканцев в вице-президенты США. 20 января 2017 года принял присягу вице-президента США.