Новий Виборчий кодекс передали на підпис Зеленському
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Ухвалений з поправками Президента України законопроект про Виборчий кодекс України передали на підпис Главі держави Володимиру Зеленському. Про це повідомляється на сайті парламенту, передає УНН.
"27 грудня 2019 року закон направлено на підпис Президенту", - йдеться у повідомленні про стан проходження документа.
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Це сталося після того, як раніше сьогодні закон підписав голова Верховної Ради Дмитро Разумков.
Тепер, після отримання закону, у Президента, згідно з Конституцією, є п'ятнадцять днів для підписання його.
Нагадаємо, 19 грудня 2019 року Верховна Рада України ухвалила Виборчий кодекс за результатами його повторного розгляду. Кодекс був ухвалений у липні парламентом попереднього скликання і ветований Президентом України Володимиром Зеленським. Президент України висловив 17 зауважень до Виборчого кодексу.