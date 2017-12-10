Новий вдесятеро більший схрон російської зброї виявили на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. У Волноваському районі Донецької області прикордонники виявили великий склад боєприпасів. Про це повідомляє Відділ взаємодії зі ЗМІ Державної прикордонної служби України, передає УНН.
“Лише вчора Держприкордонслужба повідомляла про виявлення у Донецькій області пострілів до СПГ-9 неподалік населеного пункту Миколаївка Волноваського району. Сьогодні історія з виявленням боєприпасів отримала своє продовження — прикордонники знайшли новий сховок”, — йдеться у повідомленні.
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Як зазначається, у ході проведення комплексу оперативних заходів стосовно виявлених напередодні двох пострілів до СПГ-9, оперативно-розшуковий підрозділ Держприкордонслужби виявив схрон, у якому знаходилися 27 осколкових та кумулятивних пострілів до станкового протитанкового гранатомета СПГ-9 з додатковими пришвидшувальними зарядами та дві реактивні протитанкові гранати РПГ-26. Судячи з маркування — виготовлені боєприпаси в РФ.
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Знахідку передали представникам Державної служби України з надзвичайних ситуацій з метою подальшої утилізації.
У ДПСУ припустили, що найімовірніше знайдена зброя та боєприпаси могли призначатися для диверсійних дій, тож пошуки її “власника” тривають.