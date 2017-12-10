Новый в десять раз больший схрон российского оружия обнаружили в Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. В Волновахском районе Донецкой области пограничники обнаружили большой склад боеприпасов. Об этом сообщает Отдел взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.
"Только вчера Госпогранслужба сообщала об обнаружении в Донецкой области выстрелов к СПГ-9 недалеко от населенного пункта Николаевка Волновахского района. Сегодня история с обнаружением боеприпасов получила свое продолжение - пограничники нашли новый тайник", - говорится в сообщении.
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Как отмечается, в ходе проведения комплекса оперативных мероприятий относительно обнаруженных накануне двух выстрелов к СПГ-9, оперативно-розыскное подразделение Госпогранслужбы обнаружило схрон, в котором находились 27 осколочных и кумулятивных выстрелов к станковой противотанкового гранатомета СПГ-9 с дополнительными ускорительными зарядами и две реактивные противотанковые гранаты РПГ-26. Судя по маркировке - изготовлены боеприпасы в РФ.
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Находку передали представителям Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям с целью дальнейшей утилизации.
В ГПСУ предположили, что скорее всего найденное оружие и боеприпасы могли предназначаться для диверсионных действий, поэтому поиски ее "владельца" продолжаются.