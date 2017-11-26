Новий ватажок "ЛНР" розповів, як відставка Плотницького вплине на обмін полоненими
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Відставка ватажка "ЛНР" Ігоря Плотницького не вплине на процес обміну полоненими. Про заявив в.о. ватажка "ЛНР" Леонід Пасічник, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“Безумовно, на процесі обміну військовополоненими відставка Ігоря Венедиктовича ніяк не позначиться”, — наголосив Пасічник.
За його словами, “керівництво міністерства внутрішніх справ” і так звана народна міліція перевірили всіх осіб, яких затримано та які перебувають на підконтрольній “ЛНР” території і підлягають обміну.
“У понеділок (27 листопада. — ред.) мені буде надано список, мною затверджений”, — зазначив Пасічник.
Він додав, “ЛНР” “буде виконувати Мінські угоди і здійснимо обмін так, як про це йдеться”.
Нагадаємо, ватажок “ЛНР” Ігор Плотницький подав у відставку.
Раніше радник глави МВС повідомив, що в Луганську перебуває близько 1 тис. військовослужбовців збройних сил РФ з бронетехнікою і артилерійськими системами.
Нагадаємо, 22 листопада була поширена інформація, що в центрі окупованого Луганська з’явилися озброєні люди. Це зв’язали з тим, що ватажок “ЛНР” Ігор Плотницкий повідомив про відсторонення від посади “міністра внутрішніх справ” Ігоря Корнета. У той же час в “МВС республіки” заперечували заяви про відставку І.Корнета, назвавши їх чутками.
Після цього ватажок “ЛНР” Ігор Плотницький виїхав з Луганська в РФ.
Замість Плотницького новим ватажком “ЛНР” став Л. Пасічник.