Новый главарь "ЛНР" рассказал, как отставка Плотницкого повлияет на обмен пленными
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Отставка главы "ЛНР" Игоря Плотницкого не повлияет на процесс обмена пленными. Об этом заявил и.о. главаря "ЛНР" Леонид Пасечник, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Безусловно, на процессе обмена военнопленными отставка Игоря Венедиктовича никак не отразится", - подчеркнул Пасичник.
По его словам, "руководство министерства внутренних дел" и так называемая народная милиция проверили всех лиц, задержанных и находящихся на подконтрольной "ЛНР" территории и подлежащих обмену.
"В понедельник (27 ноября. - ред.) мне будет предоставлен список, мною утвержден", - отметил Пасичник.
Он добавил, "ЛНР" "будет выполнять Минские соглашения и осуществим обмен так, как об этом говорится".
Напомним, главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий подал в отставку.
Ранее советник главы МВД сообщил, что в Луганске находится около 1 тыс. военнослужащих вооруженных сил РФ с бронетехникой и артиллерийскими системами.
Напомним, 22 ноября была распространена информация, что в центре оккупированного Луганская появились вооруженные люди. Это связали с тем, что главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий сообщил об отстранении от должности "министра внутренних дел" Игоря Корнета. В то же время в "МВД республики" отрицали заявления об отставке И.Корнета, назвав их слухами.
После этого главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий уехал из Луганска в РФ.
Вместо Плотницкого новым главарем "ЛНР" стал Л.Пасечник.