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Новий спалах COVID-19 в Китаї: необхідність суворого 21-денного карантину опинилася під питанням

Новий спалах COVID-19 в Китаї: необхідність суворого 21-денного карантину опинилася під питанням

Київ • УНН

 • 32244 перегляди

КИЇВ. 13 вересня. УНН. Чоловік, який завершив 21 день обов'язкового карантину після повернення в Китай з-за кордону, був ідентифікований як можливе джерело нового спалаху, що викликає питання з приводу стійкості жорсткої стратегії країни по нульовому Covid. Про це пише УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Новий спалах у провінції Фуцзянь на південно-східному узбережжі Китаю заразив понад 60 людей, в тому числі 15 учнів початкової школи. Спалах з’явилася всього лише через два тижні після того, як Китай стримав найсерйозніший спалах коронавырусу більш ніж за рік, підкресливши зростаючу проблему, яку являэ собою дуже заразний варіант Дельти.

Останні інфекції були вперше виявлені у двох молодих братів під час звичайного тесту на Covid в початковій школі округу Сянью, міста Путянь, в четвер. На наступний день в іншого учня і трьох батьків був позитивний результат, повідомив муніципальний уряд Путянь на пресконференції в п’ятницю.

Експерти, які консультують уряд, вказали на одного з батьків — батька, який нещодавно повернувся з Сінгапуру — в якості ймовірного джерела спалаху, незважаючи на те, що чоловік пройшов тривалий карантин після прибуття в Китай.

Чоловік прибув у Сяминь, великий прибережний центр провінції Фуцзянь, 4 серпня, де пройшов 14-денний карантин у готелях. За даними уряду Путянь, він провів ще 7 днів в централізованому карантині в зазначеному місці в Сянью, перш ніж повернутися додому для ще одного тижня спостереження за станом здоров’я.

Згідно з державними ЗМІ, у нього був негативний результат на вірус дев’ять разів протягом 21 дня карантину, перш ніж він дав позитивний результат в п’ятницю — через 37 днів після в’їзду в Китай.

Прикордонні обмеження Китаю і обов’язкові карантинні вимоги для прибуваючих з-за кордону є одними з найсуворіших у світі.

Китайська влада не повідомила, коли, де і як чоловік заразився вірусом, але інкубаційний період, що перевищує 21 день, є вкрай незвичайним.

Хоча стратегія нульового Covid, схоже, спрацювала, експерти кажуть, що китайській владі знадобилося більше часу, щоб звести інфекцію до нуля, в порівнянні з попередніми спалахами.

Янчжун Хуанг, старший науковий співробітник з питань глобального охорони здоров’я в Раді з міжнародних відносин, сказав, що ця стратегія стикається з проблемою зменшення віддачі при роботі з високоинтенсивним варіантом Delta.

“Стає все важче підтримувати такий підхід з точки зору часу, організаційної енергії, а також фінансових і економічних зусиль, необхідних для обнулення справ”, — сказав він.

Доповнення

Станом на ранок понеділка в світі після COVID-19 виписані вже 200 млн осіб.

Всього в світі COVID-19 інфіковано 225,469,980 людей, з них видужала 202,037,081 особа. Кількість померлих зросла до 4,644,028.

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