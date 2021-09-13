Новая вспышка COVID-19 в Китае: необходимость строгого 21-дневного карантина оказалась под вопросом

Детали

Новая вспышка в провинции Фуцзянь на юго-восточном побережье Китая заразила более 60 человек, в том числе 15 учеников начальной школы. Она появилась всего через две недели после того, как Китай сдержал самую серьезную вспышку коронавируса более чем за год, подчеркнув растущую проблему, которую представляет очень заразный вариант Дельты.

Последние инфекции были впервые обнаружены у двух молодых братьев во время обычного теста на Covid в начальной школе округа Сянью, города Путянь, в четверг. На следующий день у другого ученика и трех родителей был положительный результат, сообщило муниципальное правительство Путянь на пресс-конференции в пятницу.

Эксперты, консультирующие правительство, указали на одного из родителей - отца, недавно вернувшегося из Сингапура - в качестве вероятного источника вспышки, несмотря на то, что мужчина прошел длительный карантин по прибытии в Китай.

Мужчина прибыл в Сямынь, крупный прибрежный центр провинции Фуцзянь, 4 августа, где прошел 14-дневный карантин в отелях. По данным правительства Путяня, он провел еще 7 дней в централизованном карантине в указанном месте в Сяньюй, прежде чем вернуться домой для еще одной недели наблюдения за состоянием здоровья.

Согласно государственным СМИ, у него был отрицательный результат на вирус девять раз в течение 21 дня карантина, прежде чем он дал положительный результат в пятницу - через 37 дней после въезда в Китай.

Пограничные ограничения Китая и обязательные карантинные требования для прибывающих за границу являются одними из самых строгих в мире.

Китайские власти не сообщили, когда, где и как мужчина заразился вирусом, но инкубационный период, превышающий 21 день, является крайне необычным.

Хотя стратегия нулевого Covid, похоже, сработала, эксперты говорят, что китайским властям потребовалось больше времени, чтобы свести инфекцию к нулю, по сравнению с предыдущими вспышками.

Янчжун Хуанг, старший научный сотрудник по вопросам глобального здравоохранения в Совете по международным отношениям, сказал, что эта стратегия сталкивается с проблемой уменьшения отдачи при работе с высокоинтенсивным вариантом Delta.

«Становится все труднее поддерживать такой подход с точки зрения времени, организационной энергии, а также финансовых и экономических усилий, необходимых для обнуления дел», - сказал он.

Дополнение

По состоянию на утро понедельника в мире от COVID-19 выписаны уже 200 млн человек.

Всего в мире на COVID-19 инфицированные 225,469,980 человек, из них выздоровели 202,037,081 лица. Количество умерших возросло до 4,644,028.