Новий посол Кіпру вручив копії вірчих грамот у МЗС України
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Новопризначений посол Республіки Кіпр в Україні Луіс Телемаху вручив копії вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олені Зеркаль. Про це УНН повідомили у прес-службі МЗС.
“24 січня 2017 року новопризначений Посол Республіки Кіпр в Україні Луіс Телемаху вручив копії Вірчих грамот Заступнику Міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олені Зеркаль”, — сказано у повідомленні.
Під час зустрічі сторони відзначили налаштованість на посилення динаміки двостороннього політичного діалогу, міжпарламентського співробітництва та подальший розвиток двосторонньої торгівлі й інвестиційної співпраці. Обговорено питання двосторонніх заходів на поточний рік та взаємодії у рамках ООН.
О.Зеркаль привітала Луіса Телемаху з початком місії в Україні та побажала успіхів у дипломатичній діяльності.