Новый посол Кипра вручил копии верительных грамот в МИД Украины

"24 января 2017 г. новый Посол Республики Кипр в Украине Луис Телемаху вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елене Зеркаль", - сказано в сообщении.

Во время встречи стороны отметили настроенность на усиление динамики двустороннего политического диалога, межпарламентского сотрудничества и дальнейшее развитие двусторонней торговли и инвестиционного сотрудничества. Обсуждали вопросы двусторонних мероприятий на текущий год и взаимодействия в рамках ООН.

Е.Зеркаль поздравила Луиса Телемаху с началом миссии в Украине и пожелал успехов в дипломатической деятельности.