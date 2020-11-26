Новий очільник Міненерго попередив, що в опалювальний сезон може змінитися ціна на газ

За його словами, зараз лише теплокомуненерго отримують газ від НАК "Нафтогаз України", інші споживачі - купують його на ринку.

"Допускаю, що мають місце бути незначні коливання. Незначні, тому що ми вже увійшли в осінньо-зимовий період і прогнозовано на цей період ціна вже зросла, на мій погляд, цілком достатньо для того, щоб досягти свого піку. Хоча, безумовно, прорахувати всі цінові тренди складно", - зауважив він.

Бойко уточнив, що газопостачальна компанія "Нафтогаз України", що обслуговує близько 2,5% населення, залишила ціну на газ у грудні на рівні листопада - 6,33 грн за куб. м з ПДВ, але без витрат на транспортування газу. До цього ціни на газ від різних постачальників кожного місяця зростали на 30-40%.

Нагадаємо, Бойко анонсував здорожчання електроенергії для населення. Нові тарифи хочуть затвердити вже наступного тижня.