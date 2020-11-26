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Новый глава Минэнерго предупредил, что в отопительный сезон может измениться цена на газ

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КИЕВ. 26 ноября. УНН. Новоназначенный и.о. министра энергетики Юрий Бойко предупредил украинцев о возможных колебаниях цены на газ уже этой зимой, передает УНН с брифинга.

По его словам, сейчас только теплокоммунэнерго получают газ от НАК "Нафтогаз Украины", другие потребители - покупают его на рынке.

"Допускаю, что имеют место быть незначительные колебания. Незначительные, потому что мы уже вошли в осенне-зимний период и прогнозируемо на этот период цена уже выросла, на мой взгляд, вполне достаточно для того, чтобы достичь своего пика. Хотя, безусловно, просчитать все ценовые тренды сложно", - отметил он.

Бойко уточнил, что газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины", который обслуживает около 2,5% населения, оставила цену на газ в декабре на уровне ноября - 6,33 грн за куб. м с НДС, но без затрат на транспортировку газа. До этого цены на газ от разных поставщиков каждый месяц росли на 30-40%.

Напомним, Бойко анонсировал подорожание электроэнергии для населения. Новые тарифы хотят утвердить на следующей неделе.

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