Новий начальник одеської поліції приступив до обов'язків

"Головним своїм завданням я бачу забезпечення громадської безпеки, продовження розвитку програми "Безпечне місто", протидію домашньому насильству, торгівлі людьми, нелегальній міграції, відкриття поліцейських станцій. На особливому контролі у нас буде боротьба з корупцією", - сказав на зустрічі Семенишин.

Головний поліцейський регіону закликав громадськість і ЗМІ до діалогу і взаємодії, а також висловив надію на зростання довіри до правоохоронних органів.

Микола Семенишин народився 25 листопада 1969 року в Хмельницькій області. Працював у підрозділах карного розшуку і на керівних посадах в органах міліції Хмельницької, Тернопільської областей, а в 2011 році вийшов на пенсію за вислугою років. Однак, в 2014 році повернувся в органи. Семенишин очолював УМВС в Івано-Франківській області, з 2015 по 2017 рік - був начальником ГУПМ в Хмельницькій області. З вересня 2017-го керував поліцією в Донецькій області.

Попередній керівник поліції Одеської Олег Бех опублікував на своїй сторінці в Facebook пост, у якому попрощався з колишніми підлеглими.