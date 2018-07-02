Новий глава МЗС Грузії обговорить в Німеччині питання співпраці та інтеграції в ЄС і НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані в ході візиту в ФРН обговорить “питання розширення співпраці між двома країнами та інтеграції країни в ЄС і НАТО”. Про це повідомило зовнішньополітичне відомство Грузії, яке оприлюднила інформацію про перший закордонний візит Давида Залкаліані в ранзі глави МЗС країни, інформує УНН.
За даними відомства, “у Берліні Давид Залкаліані проведе зустрічі з міністром закордонних справ ФРН Хайко Маасом, з координатором уряду Німеччини з питань Росії, країн Центральної Азії і „Східного партнерства“ Дірком Візе і радником канцлера ФРН з питань зовнішньої політики і безпеки Яном Хекеру” . Після зустрічі глави МЗС Грузії і ФРН зроблять коментар для преси.
В ході візиту до Берліна, який триватиме до 5 липня Закаліані проведе також зустрічі “в бундестазі з керівниками комітетів з питань оборони, зовнішньої політики, парламентської групи з питань дружби з країнами Південного Кавказу”. “Відбудуться також зустрічі глави МЗС Грузії з представниками політичних кіл ФРН, зокрема, зі спікером по зовнішній політиці Соціал-демократичної партії Німеччини”, — повідомило міністерство. Залкаліані візьме участь в грузино-німецькому стратегічному форумі, який пройде 4 — 5 липня в Берліні за участю представників влади та експертів двох країн".
Як повідомляв УНН, суд в Грузії визнав Саакашвілі винним у справі про побиття депутата.