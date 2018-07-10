Новий глава британського МЗС вважає важливою роль Джонсона в реакції на інцидент в Солсбері

“Я хочу почати з того, щоб подякувати моєму попереднику Борису Джонсону, який був однією з великих рушійних сил британської політики і як міністр закордонних справ організував надзвичайно важливу реакцію на атаку на Скрипалів в Солсбері, крім інших дуже важливих справ”, — сказав новий керівник британського МЗС.

Хант також вказав, що його завдання на посаді міністра закордонних справ складається в підтримці прем’єр-міністра Терези Мей в особливо важливий період для країни, щоб Велика Британія могла досягти угоди з ЄС за умовами Brexit на основі плану, викладеного в минулу п’ятницю на засіданні кабінету міністрів в заміській прем’єрській резиденції Чекерс. “Частиною цього буде сильна, впевнена в собі, глобально орієнтована Велика Британія”, — підкреслив він, нагадавши, що на цьому тижні мають бути і очікувані важливі події, такі, як візит до Великої Британії президента США Дональда Трампа, саміт НАТО в Брюсселі і вже відбувся саміт з питань розвитку регіону Західних Балкан в Лондоні.

Як повідомляв УНН, британське МЗС очолив колишній міністр охорони здоров’я Джеремі Хант.