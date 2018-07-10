Новый глава британского МИД считает важным роль Джонсона в реакции на инцидент в Солсбери

“Я хочу начать с того, чтобы поблагодарить моего предшественника Бориса Джонсона, который был одной из больших движущих сил британской политики и как министр иностранных дел организовал чрезвычайно важную ответную реакцию на атаку на Скрипалей в Солсбери, помимо других очень важных дел”, — сказал новый руководитель британского МИД.

Хант также указал, что его задача на посту министра иностранных дел состоит в поддержке премьер-министра Терезы Мэй в особо важный период для страны, чтобы Великобритания могла достичь соглашения с ЕС по условиям Brexit на основе плана, изложенного в минувшую пятницу на заседании кабинета министров в загородной премьерской резиденции Чекерс. “Частью этого будет сильная, уверенная в себе, глобально ориентированная Великобритания”, — подчеркнул он, напомнив, что на этой неделе проходят и предстоят важные события, такие, как визит в Великобританию президента США Дональда Трампа, саммит НАТО в Брюсселе и уже состоявшийся саммит по вопросам развития региона Западных Балкан в Лондоне

Как сообщал УНН, британский МИД возглавил бывший министр здравоохранения Джереми Хант.