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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 53689 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 106243 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 127654 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 134978 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 170805 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153942 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141563 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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Новый глава британского МИД считает важным роль Джонсона в реакции на инцидент в Солсбери

Новый глава британского МИД считает важным роль Джонсона в реакции на инцидент в Солсбери

Киев  •  УНН

 • 9903 просмотра

КИЕВ. 10 июля. УНН. Новый глава британского МИД Джереми Хант считает важным роль своего предшественника Бориса Джонсона в подготовке соответствующей реакции международного сообщества на инцидент с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери, информирует УНН со ссылкой на телеканал Sky News.

“Я хочу начать с того, чтобы поблагодарить моего предшественника Бориса Джонсона, который был одной из больших движущих сил британской политики и как министр иностранных дел организовал чрезвычайно важную ответную реакцию на атаку на Скрипалей в Солсбери, помимо других очень важных дел”, — сказал новый руководитель британского МИД.

Хант также указал, что его задача на посту министра иностранных дел состоит в поддержке премьер-министра Терезы Мэй в особо важный период для страны, чтобы Великобритания могла достичь соглашения с ЕС по условиям Brexit на основе плана, изложенного в минувшую пятницу на заседании кабинета министров в загородной премьерской резиденции Чекерс. “Частью этого будет сильная, уверенная в себе, глобально ориентированная Великобритания”, — подчеркнул он, напомнив, что на этой неделе проходят и предстоят важные события, такие, как визит в Великобританию президента США Дональда Трампа, саммит НАТО в Брюсселе и уже состоявшийся саммит по вопросам развития региона Западных Балкан в Лондоне

Как сообщал УНН, британский МИД возглавил бывший министр здравоохранения Джереми Хант.

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