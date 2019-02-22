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Новинський заявив, що грузинський патріарх підтримує Онуфрія

Новинський заявив, що грузинський патріарх підтримує Онуфрія

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. Грузинський Патріарх Ілія II підтримав главу УПЦ МП Митрополита Онуфрія. Про це народний депутат Вадим Новинський заявив в ефірі телеканалу Україна, передає УНН.

"Ми почули слова підтримки з вуст святійшого патріарха Іллі в адресу предстоятеля нашої церкви Блаженнішого Митрополита Онуфрія і в адресу нашої канонічної православної церкви. Він запевнив нас, що завжди молиться про нашу церкву, про Блаженнішого Митрополита Онуфрія і про те, щоб в Україні швидше настав такий довгоочікуваний всіма нами світ ", - про це в Грузії заявив глава фракції Опозиційний блок Вадим Новинський.

Нагадаємо, що 20 лютого 2019 року голова парламентської фракції "Опозиційного блоку" Вадим Новінський в складі делегації Української православної Церкви Московського патріархату на чолі з Керуючим справами УПЦ митрополитом Бориспільським та Броварським Антонієм відвідав Грузію і зустрівся з Патріархом Грузії Ілією II в його резиденції в місті Тбілісі . На зустрічі йшлося про церковну ситуацію в Україні і в світовому Православ'ї. З грузинської сторони у зустрічі взяли участь намісник патріаршого престолу митрополит Сенакскій і Чхороцкуйскій Шио, митрополит Зугдідський і Цаїшський Герасим, митрополит Горійський і Атенскій Андрій, єпископ Нікорцміндскій Вахтанг, митрополит Ахалційскій і Тао-Кларджетський Феодор, секретар патріарха протоієрей Михайло Ботковелі, протопресвітер Георгій Звіададзе і керівник прес-центру Патріархату протоієрей Андрій Джагмаідзе.

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