Новинський заявив, що грузинський патріарх підтримує Онуфрія

"Ми почули слова підтримки з вуст святійшого патріарха Іллі в адресу предстоятеля нашої церкви Блаженнішого Митрополита Онуфрія і в адресу нашої канонічної православної церкви. Він запевнив нас, що завжди молиться про нашу церкву, про Блаженнішого Митрополита Онуфрія і про те, щоб в Україні швидше настав такий довгоочікуваний всіма нами світ ", - про це в Грузії заявив глава фракції Опозиційний блок Вадим Новинський.

Нагадаємо, що 20 лютого 2019 року голова парламентської фракції "Опозиційного блоку" Вадим Новінський в складі делегації Української православної Церкви Московського патріархату на чолі з Керуючим справами УПЦ митрополитом Бориспільським та Броварським Антонієм відвідав Грузію і зустрівся з Патріархом Грузії Ілією II в його резиденції в місті Тбілісі . На зустрічі йшлося про церковну ситуацію в Україні і в світовому Православ'ї. З грузинської сторони у зустрічі взяли участь намісник патріаршого престолу митрополит Сенакскій і Чхороцкуйскій Шио, митрополит Зугдідський і Цаїшський Герасим, митрополит Горійський і Атенскій Андрій, єпископ Нікорцміндскій Вахтанг, митрополит Ахалційскій і Тао-Кларджетський Феодор, секретар патріарха протоієрей Михайло Ботковелі, протопресвітер Георгій Звіададзе і керівник прес-центру Патріархату протоієрей Андрій Джагмаідзе.