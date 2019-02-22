Новинский заявил, что грузинский патриарх поддерживает Онуфрия

"Мы услышали слова поддержки из уст святейшего патриарха Ильи в адресс предстоятеля нашей церкви Блаженнейшего Митрополита Онуфрия и в адресс нашей канонической православной церкви. Он заверил нас, что всегда молится о нашей церкви, о Блаженнейшем Митрополите Онуфрии и о том, чтобы в Украине быстрее наступил такой долгожданный всеми нами мир", - об этом в Грузии заявил глава фракции Оппозиционный блок Вадим Новинский.

Напомним, что 20 февраля 2019 года глава парламентской фракции "Оппозиционного блока" Вадим Новинский в составе делегации Украинской православной Церкви Московского патриархата во главе с Управляющим делами УПЦ митрополитом Бориспольским и Броварским Антонием посетил Грузию и встретился с Патриархом Грузии Илией II в его резиденции в городе Тбилиси. На встрече речь шла о церковной ситуации в Украине и в мировом Православии. С грузинской стороны во встрече приняли участие местоблюститель патриаршего престола митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио, митрополит Зугдидский и Цаишский Герасим, митрополит Горийский и Атенский Андрей, епископ Никорцминдский Вахтанг, митрополит Ахалцийский и Тао-Кларджетский Феодор, секретарь патриарха протоиерей Михаил Ботковели, протопресвитер Гиоргий Звиададзе и руководитель пресс-центра Патриархата протоиерей Андрей Джагмаидзе.