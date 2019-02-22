Новинский заявил, что грузинский патриарх поддерживает Онуфрия

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 45991 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 61705 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 125543 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 126974 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 127859 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124211 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 157760 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 117765 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141367 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145242 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Новинский заявил, что грузинский патриарх поддерживает Онуфрия

Новинский заявил, что грузинский патриарх поддерживает Онуфрия

Киев  •  УНН

 • 4704 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Грузинский Патриарх Илия II поддержал главу УПЦ МП Митрополита Онуфрия. Об этом народный депутат Вадим Новинский заявил в эфире телеканала Украина, передает УНН.

"Мы услышали слова поддержки из уст святейшего патриарха Ильи в адресс предстоятеля нашей церкви Блаженнейшего Митрополита Онуфрия и в адресс нашей канонической православной церкви. Он заверил нас, что всегда молится о нашей церкви, о Блаженнейшем Митрополите Онуфрии и о том, чтобы в Украине быстрее наступил такой долгожданный всеми нами мир", - об этом в Грузии заявил глава фракции Оппозиционный блок Вадим Новинский.

Напомним, что 20 февраля 2019 года глава парламентской фракции "Оппозиционного блока" Вадим Новинский в составе делегации Украинской православной Церкви Московского патриархата во главе с Управляющим делами УПЦ митрополитом Бориспольским и Броварским Антонием посетил Грузию и встретился с Патриархом Грузии Илией II в его резиденции в городе Тбилиси. На встрече речь шла о церковной ситуации в Украине и в мировом Православии. С грузинской стороны во встрече приняли участие местоблюститель патриаршего престола митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио, митрополит Зугдидский и Цаишский Герасим, митрополит Горийский и Атенский Андрей, епископ Никорцминдский Вахтанг, митрополит Ахалцийский и Тао-Кларджетский Феодор, секретарь патриарха протоиерей Михаил Ботковели, протопресвитер Гиоргий Звиададзе и руководитель пресс-центра Патриархата протоиерей Андрей Джагмаидзе.

Украинские Национальные Новости

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