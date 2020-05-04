Новинський повідомив, що подолав COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Народний депутат Вадим Новинський повідомив, що отримав негативний результат ПЛР-тесту на Covid-19 і абсолютно здоровий. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Сьогодні отримав негативний результат ПЛР-тесту на Covid-19. Після проведеного обстеження висновок лікарів однозначний: я абсолютно здоровий", - написав Новинський.
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Він також побажав якнайшвидшого одужання всім, хто також захворів і сьогодні бореться з коронавірусом.
Раніше Разумков запевнив, що кількість хворих на коронавірус у ВР не перевищує 10-15 осіб.