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Новинський повідомив, що подолав COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Народний депутат Вадим Новинський повідомив, що отримав негативний результат ПЛР-тесту на Covid-19 і абсолютно здоровий. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Новинський повідомив, що подолав COVID-19

"Сьогодні отримав негативний результат ПЛР-тесту на Covid-19. Після проведеного обстеження висновок лікарів однозначний: я абсолютно здоровий", - написав Новинський. 

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Він також побажав якнайшвидшого одужання всім, хто також захворів і сьогодні бореться з коронавірусом. 

Раніше Разумков запевнив, що кількість хворих на коронавірус у ВР не перевищує 10-15 осіб.

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