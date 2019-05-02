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Новинський поклав в Одесі квіти в пам'ять про загиблих 2 травня

Новинський поклав в Одесі квіти в пам'ять про загиблих 2 травня

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Вадим Новинський разом з однодумцями поклали квіти біля будинку Профспілок в пам'ять про загиблих 2 травня 2014 року. Про це повідомляє прес-служба Фракції політичної партії "Опозиційний блок" у Верховній Раді України, передає УНН.

Ранок п’ятої річниці однієї з найжорстокіших і не розслідуваних трагедій в сучасній історії Одеси і України Вадим Новинський і члени його команди провели на Куликовому полі. Тут в будівлі Будинку Профспілок п’ять років тому знайшли свою смерть майже 50 осіб. Ще стільки ж всі ці роки без обвинувальних вироків знаходяться в слідчих ізоляторах Одеси, Миколаєва та Херсона.

“Родичі загиблих у страшній трагедії 2 травня і родичі тих людей, яких незаконно утримують під вартою вже п’ять років, ніколи нічого не просять. Вони просять одного: справедливості, щоб законність в Україні восторжествувала, а винні в цій страшній трагедії були покарані. 2 травня в Одесі відбулося масове вбивство одеситів”, - підкреслив глава парламентської фракції Опозиційного блоку Вадим Новинський.

Пам’ять загиблих на Куликовому полі вшанували глава партії “Наші” Євген Мураєв, народний депутат Тетяна Бахтєєва, Світлана Фабрикант і депутати Опозиційного блоку Одеського обласної та міської рад, родичі і друзі загиблих.

“2 травня на Куликовому полі загинув мій друг. Обставини і причини смерті ніхто не розслідує, зате у відповідь нас намагаються звинуватити в усіх гріхах і в тому, чого ми не робили”, - підкреслив друг загиблого 2 травня Станіслав Черняк.

У прес-службі фракції повідомили, що Благодійний фонд Вадима Новинського взяв на себе питання фінансової допомоги з оздоровлення сімей з дітьми — родичів загиблих і тих, хто до сих пір знаходиться в ув’язненні.

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