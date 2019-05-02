Новинский возложил в Одессе цветы в память о погибших 2 мая

ukru
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 105522 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 109672 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 112389 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 113360 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 141228 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 114963 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139974 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144944 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130342 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130370 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Департамент Маска уволил украинского журналиста "Голоса Америки" Яриша

Департамент Маска уволил украинского журналиста "Голоса Америки" Яриша

7 марта, 22:41 • 86834 просмотра
Трамп думает переместить американские войска из Германии в Венгрию: что известно

Трамп думает переместить американские войска из Германии в Венгрию: что известно

8 марта, 01:06 • 39182 просмотра
США и Франция обсудили мирные переговоры по Украине в Саудовской Аравии

США и Франция обсудили мирные переговоры по Украине в Саудовской Аравии

01:45 • 100259 просмотра
Трамп провел первый в истории саммит по криптовалютам, но это не спасло биткойн

Трамп провел первый в истории саммит по криптовалютам, но это не спасло биткойн

02:22 • 58155 просмотра
Беспилотники атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов рф

Беспилотники атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов рф

05:30 • 108389 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 110900 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 141230 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 159609 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 171241 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 229444 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 105524 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 66640 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 89682 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 102421 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 102263 просмотра
Актуальное
Новинский возложил в Одессе цветы в память о погибших 2 мая

Новинский возложил в Одессе цветы в память о погибших 2 мая

Киев  •  УНН

 • 9061 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Вадим Новинский вместе с единомышленниками возложили цветы возле дома Профсоюзов в память о погибших 2 мая 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба Фракции политической партии "Оппозиционный блок" в Верховной Раде Украины, передает УНН.

Утро пятой годовщины одной из самых жестоких и не расследованных трагедий в современной истории Одессы и Украины Вадим Новинский и члены его команды провели на Куликовом поле. Здесь в здании Дома Профсоюзов пять лет назад нашли свою смерть почти 50 человек. Еще столько же все эти годы без обвинительных приговоров находятся в следственных изоляторах Одессы, Николаева и Херсона.

“Родственники погибших в страшной трагедии 2 мая и родственники тех людей, которых незаконно удерживают под стражей уже пять лет, никогда ничего не просят. Они просят одного: справедливости, чтобы законность в Украине восторжествовала, а виновные в этой страшной трагедии были наказаны. 2 мая в Одессе произошло массовое убийство одесситов”, — подчеркнул глава парламентской фракции Оппозиционного блока Вадим Новинский.

Память погибших на Куликовом поле почтили глава партии “Наши” Евгений Мураев, народный депутат Татьяна Бахтеева, Светлана Фабрикант и депутаты Оппозиционного блока Одесского областного и городского советов, родственники и друзья погибших.

“2 мая на Куликовом поле погиб мой друг. Обстоятельства и причины смерти никто не расследует, зато в ответ нас пытаются обвинить во всех грехах и в том, чего мы не делали”, — подчеркнул друг погибшего 2 мая Станислав Черняк.

В пресс-службе фракции сообщили, что Благотворительный фонд Вадима Новинского взял на себя вопросы финансовой помощи по оздоровлению семей с детьми — родственников погибших и тех, кто до сих пор находится в заключении.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы