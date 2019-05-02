Новинский возложил в Одессе цветы в память о погибших 2 мая

Утро пятой годовщины одной из самых жестоких и не расследованных трагедий в современной истории Одессы и Украины Вадим Новинский и члены его команды провели на Куликовом поле. Здесь в здании Дома Профсоюзов пять лет назад нашли свою смерть почти 50 человек. Еще столько же все эти годы без обвинительных приговоров находятся в следственных изоляторах Одессы, Николаева и Херсона.

“Родственники погибших в страшной трагедии 2 мая и родственники тех людей, которых незаконно удерживают под стражей уже пять лет, никогда ничего не просят. Они просят одного: справедливости, чтобы законность в Украине восторжествовала, а виновные в этой страшной трагедии были наказаны. 2 мая в Одессе произошло массовое убийство одесситов”, — подчеркнул глава парламентской фракции Оппозиционного блока Вадим Новинский.

Память погибших на Куликовом поле почтили глава партии “Наши” Евгений Мураев, народный депутат Татьяна Бахтеева, Светлана Фабрикант и депутаты Оппозиционного блока Одесского областного и городского советов, родственники и друзья погибших.

“2 мая на Куликовом поле погиб мой друг. Обстоятельства и причины смерти никто не расследует, зато в ответ нас пытаются обвинить во всех грехах и в том, чего мы не делали”, — подчеркнул друг погибшего 2 мая Станислав Черняк.

В пресс-службе фракции сообщили, что Благотворительный фонд Вадима Новинского взял на себя вопросы финансовой помощи по оздоровлению семей с детьми — родственников погибших и тех, кто до сих пор находится в заключении.