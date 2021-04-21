Новинка! Вина Villa Krim в пляшці 0,5 л – розмір саме ваш

Отже, уявіть: вечір п’ятниці або будь-якого іншого дня. Вдома чекає модний серіал, новий випуск “Холостяка”, залишена на найцікавішому місці книга. А може, заскочити до подружки та потеревенити? Або обговорити з коханим майбутні вихідні, відпустку, колір шпалер у спальні? Відмінний план, який в супроводі якісного вина, стане досконалим. Єдина умова — вгадати з об’ємом благородного напою, щоб, як то кажуть, “ні багато, ні мало”. Вуаля! ТМ Villa Krim вперше в Україні випускає колекцію в пляшці з ідеальним об’ємом 0,5 л. Ну що, вечір перестає бути нудним?

Ще б пак! По-перше, насолодившись гарним вином “під серіальчик”, вам не доведеться виливати неподужані залишки, картаючи себе за марнотратство. По-друге, 0,5 л. — це рівно та кількість напою, яка дозволить вам отримати задоволення від бесіди з подругою, не втративши при цьому голову ні від вина, ні від чоловіків, про яких точно буде йти мова. По-третє, ваша дружба, що висить на волосині через те, що подруга п’є тільки червоне, а ви віддаєте перевагу білому, відтепер у безпеці, адже, кожна з вас володіє улюбленою пляшкою Villa Krim безроздільно. І ще один аргумент на користь обсягу 0,5 л. — це, врешті-решт, ощадливо, що важливо для сімейного бюджету (ви ж плануєте нові шпалери).

Творці нової колекції вин Villa Krim обсягом 0,5 л. потурбувалися і про ваші смакові відчуття, додавши в лінійку одразу 4 позиції. Рожеве напівсолодке Rose Panthere для любительок чогось особливого, біле напівсолодке Shateau Duron і червоне напівсолодке Shateau De Brezze обирають за легкість і свіжість, біле сухе Tour De Provance, якщо ви віддаєте перевагу класиці. Експериментуйте, шукайте свій смак! І не бійтеся помилитися — з демократичними за ціною 0,5 л. ви можете собі це дозволити.

Ольга Бовт, бренд-менеджер Villa Krim: “Нестандарна пляшка вина — це ще й відмінне рішення для компаній, в яких хтось п’є тільки біле сухе або тільки червоне напівсолодке. Тепер йти на компроміси ні до чого, кожен може взяти „свою“ пляшку вина і відмінно провести час з друзями. А можна, купивши сет з 4 позицій Villa Krim 0,5 л., і урізноманітнити вечір, влаштувавши професійну дегустацію. Новинка вже в продажу. І як завжди — особлива для особливих”.