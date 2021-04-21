Новинка! Вина Villa Krim в бутылке 0,5 л. - ваш размерчик

ukru
Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
15:41 • 5071 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
11:09 • 110839 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 166540 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 169709 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 251936 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 294035 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 154089 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 142474 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 252746 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 126138 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 167548 просмотра
Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

3 марта, 08:22 • 153374 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 184145 просмотра
Премьер Японии прокомментировал спор Трампа и Зеленского

Премьер Японии прокомментировал спор Трампа и Зеленского

3 марта, 09:06 • 43079 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

10:45 • 152228 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 294039 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 252750 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 409456 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 375950 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 359798 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

10:45 • 152228 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 184145 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 167548 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 251941 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 167830 просмотра
Актуальное
Новинка! Вина Villa Krim в бутылке 0,5 л. - ваш размерчик

Новинка! Вина Villa Krim в бутылке 0,5 л. - ваш размерчик

Киев  •  УНН

 • 41249 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Торговая марка Villa Krim, являясь лидером и законодателем винного рынка уже на протяжении нескольких лет, не перестает удивлять и радовать своих потребителей новинками, аналогов которым нет на рынке.

Итак, представьте: вечер пятницы или любого другого дня. Дома ждёт модный сериал, новый выпуск “Холостяка”, оставленная на самом интересном месте книга. А может, запорхнуть к подружке поболтать? Или обсудить с любимым предстоящие выходные, отпуск, цвет обоев в спальне? Отличный план, который в сопровождении качественного вина, станет совершенным. Единственное условие — угадать с объемом благородного напитка, чтобы, как говорится, “ни много, ни мало”. Вуаля! ТМ Villa Krim впервые в Украине выпускает коллекцию в бутылке с идеальным объемом 0,5 л. Ну что, вечер перестает быть томным?

Еще бы! Во-первых, насладившись хорошим вином “под сериальчик”, вам не придётся выливать не осиленные остатки, коря себя за расточительность. Во-вторых, 0,5 л. — это ровно то количество напитка, которое позволит вам получить удовольствие от беседы с подругой, не потеряв при этом голову ни от вина, ни от мужчин, о которых точно будет идти речь. В-третьих, ваша дружба, висящая на волоске из-за того, что она пьет только красное, а вы предпочитаете белое, больше вне опасности, ведь каждая из вас теперь владеет любимой бутылкой Villa Krim безраздельно. И еще один аргумент в пользу объема 0,5 л. — это, в конце концов, экономно, что важно для семейного бюджета (вы же планируете новые обои).

Создатели новой коллекции вин Villa Krim в объеме 0,5 л. побеспокоились и о ваших вкусовых ощущениях, добавив в линейку сразу 4 позиции. Розовое полусладкое Rose Panthere для любительниц чего-то особенного, белое полусладкое Shateau Duron и красное полусладкое Shateau De Brezze выбирают за легкость и свежесть, белое сухое Tour De Provance, если вы предпочитаете классику. Экспериментируйте, ищите свой вкус! И не бойтесь ошибиться — с демократичными по цене 0,5 л. вы можете себе это позволить.

Ольга Бовт, бренд-менеджер Villa Krim: “Нестандартная бутылка вина — это еще и отличное решение для компаний, в которых кто-то пьет только белое сухое или только красное полусладкое. Теперь идти на компромиссы ни к чему, каждый может взять „свою“ бутылку вина и отлично провести время с друзьями. А можно, купив сет из 4 позиций Villa Krim 0,5 л., разнообразить вечер, устроив профессиональную дегустацию. Новинка уже в продаже. И как всегда — особенная для особенных!”

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Бизнеса

Обратиться по вопросам размещения рекламы