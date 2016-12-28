Нових віськовослужбовців прийняли у Донецький прикордонний загін
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 28 грудня. УНН. У Донецькому прикордонному загоні відбулися урочистості з нагоди прийняття військової присяги українському народу військовослужбовцями, які стають на охорону державного кордону України. Про це проінформували у прес-службі Донецького прикордонного загону, повідомляє УНН.
Серед новобранців - чотири дівчини та три хлопці.
Традиційно урочистості проходили в управлінні загону. У заході взяли участь командування прикордонного загону, голова спілки ветеранів Донецького прикордонного загону, рідні та близькі. Привітав прикордонників начальник Донецького прикордонного загону полковник Іван Чорнопіщук. Голова спілки ветеранів полковник у відставці Антон Бобко долучився до привітань та зазначив важливість обраного шляху.
Наприкінці заходу вшанували пам’ять прикордонників котрі загинули під час виконання службових завдань.