Нових віськовослужбовців прийняли у Донецький прикордонний загін

Серед новобранців - чотири дівчини та три хлопці.

Традиційно урочистості проходили в управлінні загону. У заході взяли участь командування прикордонного загону, голова спілки ветеранів Донецького прикордонного загону, рідні та близькі. Привітав прикордонників начальник Донецького прикордонного загону полковник Іван Чорнопіщук. Голова спілки ветеранів полковник у відставці Антон Бобко долучився до привітань та зазначив важливість обраного шляху.

Наприкінці заходу вшанували пам’ять прикордонників котрі загинули під час виконання службових завдань.