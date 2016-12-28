Новых военнослужащих приняли в Донецкий погранотряд
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 28 декабря. УНН. В Донецком пограничном отряде состоялись торжества по случаю принятия военной присяги украинскому народу военнослужащими, которые становятся на охрану государственной границы Украины. Об этом проинформировали в пресс-службе Донецкого пограничного отряда, сообщает УНН.
Среди новобранцев - четыре девушки и три парня.
Традиционно торжества проходили в управлении отряда. В мероприятии приняли участие командование пограничного отряда, председатель союза ветеранов Донецкого пограничного отряда, родные и близкие. Приветствовал пограничников начальник Донецкого пограничного отряда полковник Иван Чорнопищук. Председатель союза ветеранов полковник в отставке Антон Бобко присоединился к поздравлениям и отметил важность выбранного пути.
В конце мероприятия почтили память пограничников погибших при исполнении служебных задач.