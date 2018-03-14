Нових даних у справі Ноздровської поки немає - поліція

За його словами, наразі слідство не дає нічого нового, про що можна було б повідомити додатково.

“Те, що заслуговує на висвітлення у ЗМІ, — немає. Мається на увазі — слідство не дає нічого нового, слідство триває.

Один у нас основний підозрюваний — зараз судом йому обрано запобіжний захід тримання під вартою, більше нікому підозру не оголошували. З ним тривають слідчі дії”, — розповів речник і зауважив, що вказане кримінальне провадження перебуває у підпорядкуванні слідчого управління поліції Київської області.

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Нагадаємо, 1 січня на Київщині у місцевій річці знайшли мертвою 38-річну Ірину Ноздровську, за три дні після того, як вона зникла. За фактом умисного вбивства правозахисниці було відкрито кримінальне провадження.

Вже 8 січня поліція затримала підозрюваного в убивстві. Ним виявися Юрій Россошанський. Він, начебто, діяв самотужки та вбив Ноздровську внаслідок сварки з нею на зупинці громадського транспорту у селі Демидів.

Згодом у Нацполіції повідомляли, що експертиза встановила наявність на тілі Ноздровської часток Россошанського.

На початку березня з’явилась інформація про те, що підозрюваний Россошанський не визнає своєї вини і начебто було знайдено навіть записку, в якій він заперечує свою причетність до вбивства.

Громадськість тим часом активно вимагає від поліції більш об’єктивних результатів слідства у справі Ноздровської. На закиди щодо повільної роботи правоохоронців публічно відповів перший заступник Голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін.

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“Громадяни, схаменіться! На що розраховують ті, хто дозволяє собі бити керівника поліції, який потім повинен йти організовувати і направляти роботу поліцейських з метою розкриття вбивства? — написав Аброськін на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, не можна вимагати від правоохоронців оголошення результатів проведення оперативно-розшукових і слідчих дій до винесення вироку суду.

На таку позицію Аброськіна жваво відреагувала журналістська спільнота. Зокрема, журналістка та координатор Медійної ініціативи за права людини Ольга Решетилова у власному дописі в соцмережах зауважила, що громадськість не довіряє правоохоронцям і надалі буде вимагати результатів у справі Ноздровської через “кругову поруку” в поліції.

“Напівбог Аброськін просить вас, громадяни, схаменутися. І дозволити нашій напівбожественній поліції спокійно сфальсифікувати розслідування. Бо, бачте, вони нам не радять, що робити.

О, я б із задоволенням, пане Аброськін, вам не радила, якби кругова порука, частиною якої ви є, не призвела до вбивства Ноздровської. Якби не був винесений знущальний для нас вирок Крисіну, який є частиною вашої бандитсько-ментівської системи. Якби торецька поліція розслідувала побиття активістів тітушками Шкірі, яке сталося, до речі, ще коли ви очолювали поліцію Донецької області. Якби під особистим контролем Авакова не було провалено десятки розслідувань. Я можу довго перераховувати і пояснювати, що „схаменіться“ не ви нам повинні казати, а ми вам. Але ж ви скажете, що я піарюсь”, — написала вона.

Решетилова також закликала Аброськіна “робити свою роботу..., бо народ вже на межі”.

“Тому ви просто заткніть пельку і мовчки робіть свою роботу. А ми, як громадянське суспільство, будемо робити свою і вас контролювати. І не нервуйте нас своїми дебільними постами. Бо, як ви вже сьогодні побачили, народ на межі”, — додала журналістка.