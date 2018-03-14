Новых данных по делу Ноздровской пока нет - полиция

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КИЕВ. 14 марта. УНН. В деле по факту убийства правозащитницы Ирины Ноздровской у следствия пока нет одного задержанного и в отношении него проводятся следственные действия. Больше подозрения пока никому не предъявляли. Об этом в комментарии УНН сообщил пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции Киева Николай Жукович.

По его словам, сейчас следствие не дает ничего нового, о чем можно было бы сообщить дополнительно.

“Того, что заслуживает освещения в СМИ, — нет. Имеется в виду — следствие не дает ничего нового, следствие продолжается.

Один у нас основной подозреваемый — сейчас судом ему избрана мера пресечения содержание под стражей, больше никому подозрение не объявляли. С ним проводятся следственные действия”, — рассказал представитель и заметил, что указанное уголовное производство находится в подчинении следственного управления полиции Киевской области.

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Напомним, 1 января в Киевской области в местной реке нашли мертвой 38-летнюю Ирину Ноздровскую, через три дня после того, как она исчезла. По факту умышленного убийства правозащитницы было открыто уголовное производство.

Уже 8 января полиция задержала подозреваемого в убийстве. Им оказался Юрий Россошанский. Он якобы действовал в одиночку и убил Ноздровскую в результате ссоры с ней на остановке общественного транспорта в селе Демидов.

Впоследствии в Нацполиции сообщали, что экспертиза установила наличие на теле Ноздровской частиц Россошанского.

В начале марта появилась информация о том, что подозреваемый Россошанский не признает своей вины и вроде было найдена даже записка, в которой он отрицает свою причастность к убийству.

Общественность тем временем активно требует от полиции более объективных результатов следствия по делу Ноздровской. На упреки относительно медленной работы правоохранителей публично ответил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

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“Граждане, опомнитесь! На что рассчитывают те, кто позволяет себе бить руководителя полиции, который затем должен идти организовывать и направлять работу полицейских с целью раскрытия убийства?” — написал Аброськин на своей странице в Facebook.

По его словам, нельзя требовать от правоохранителей объявления результатов проведения оперативно-розыскных и следственных действий до вынесения приговора суда.

На такую ​​позицию Аброськина живо отреагировало журналистское сообщество. В частности, журналистка и координатор медийной инициативы за права человека Ольга Решетилова в соцсетях отметила, что общественность не доверяет правоохранительным органам и в дальнейшем будет требовать результатов в деле Ноздровской из-за “круговой поруки” в полиции.

“Полубог Аброськин просит вас, граждане, опомниться. И позволить нашей полубожественный полиции спокойно сфальсифицировать расследование. Потому что, видите ли, они нам не советуют, что делать.

О, я бы с удовольствием, господин Аброськин, не советовала, если бы круговая порука, частью которой вы являетесь, не привела к убийству Ноздровской. Если бы не был вынесен издевательский для нас приговор Крысину, который является частью вашей бандитско-ментовской системы. Если бы торецкая полиция расследовала избиения активистов титушками Шкири, которое произошло, кстати, еще когда вы возглавляли полицию Донецкой области. Если бы под личным контролем Авакова не было провалено десятки расследований. Я могу долго перечислять и объяснять, что „опомнитесь“ не вы нам должны говорить, а мы вам. Но вы скажете, что я пиарюсь”, - написала она.

Решетилова также призвала Аброськина “делать свою работу..., потому что народ уже на пределе”.

“Поэтому вы просто заткните рот и молча делайте свою работу. А мы, как гражданское общество, будем делать свою и вас контролировать. И не нервируйте нас своими дебильными постами. Потому что, как вы уже сегодня увидели, народ на грани”, - добавила журналистка.

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