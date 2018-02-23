Нові звинувачення проти колишнього політтехнолога Партії регіонів: він приховав 30 млн доларів отриманих в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Колишньому політтехнологу Партії регіонів і екс-главі передвиборного штабу президента США Дональда Трампа Полу Манафорту, а також його помічникові Ріку Гейтсу пред'явлені звинувачення в ухилянні від податків на доходи отримані в Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.
“Манафорт і Гейтс отримали десятки мільйонів доларів доходу від їх роботи в Україні”, — йдеться в новому обвинувальному акті.
Прокурори стверджують, що через офшорні рахунки, контрольовані Манафортом пройшло більше 75 мільйонів доларів. Манафорт, згідно із звинуваченням, за допомогою Гейтса, відмив понад 30 мільйонів доларів доходу, які приховав від Міністерства фінансів США і міністерства юстиції. Гейтс, в свою чергу, приховав близько 3 мільйонів доларів доходу.
У документі сказано, що: “Приблизно з 2006 року по теперішній час Манафорт і Гейтс залучені в схему, за допомогою якої приховують доходи від влади Сполучених Штатів, насолоджуючись використанням грошей”.
Як повідомляв УНН, минулого місяця журнал The Atlantic опублікував розслідування, де вказано, що Манафорт навчив Януковича посміхатися і розмовляти.