Новые обвинения против бывшего политтехнолога Партии регионов: он скрыл 30 млн долларов полученных в Украине

“Манафорт и Гейтс получили десятки миллионов долларов дохода от их работы в Украине”, — говорится в новом обвинительном акте.

Прокуроры утверждают, что через оффшорные счета, контролируемые Манафортом прошло более 75 миллионов долларов. Манафорт, согласно обвинению, с помощью Гейтса, отмыл более 30 миллионов долларов дохода, которые скрыл от Министерства финансов США и министерства юстиции. Гейтс, в свою очередь, скрыл около 3 миллионов долларов дохода.

В документе сказано, что: “Приблизительно с 2006 года по настоящее время Манафорт и Гейтс вовлечены в схему, с помощью которой скрывают доходы от власти Соединенных Штатов, наслаждаясь использованием денег”.

Как сообщал УНН, в прошлом месяце журнал The Atlantic опубликовал расследование, где указано, что Манафорт научил Януковича улыбаться и разговаривать.