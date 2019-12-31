Нові "Зоряні війни" лідирують в американському прокаті
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Фільм "Зоряні війни: Скайвокер. Сходження" (Star Wars: The Rise of Skywalker) впевнено лідирує в американських кінотеатрах, зібравши за триденні вихідні 73,6 мільйона доларів. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Голос Америки".
Фільм виробництва компанії Disney, який творці описують як грандіозний фінал "Саги про Скайвокера", отримав неоднозначні відгуки. Його збори значно впали в порівнянні з прем’єрним уїк-ендом, коли він зібрав 177,4 мільйона доларів. Проте, його загальні збори в США виражаються значною сумою – 364,5 мільйона доларів.
Він випередив фільм "Джуманджі: Новий рівень" (Jumanji: The Next Level) з Двейном Джонсоном, Карен Ґіллан та Кевіном Хартом у головних ролях, який займає друге місце за касовими зборами за останні вихідні, що склали 34,4 мільйона доларів.
На третьому місці другий тиждень поспіль знаходиться ще один диснеївський фільм – "Холодне серце 2" (Frozen II), що зібрав 17 мільйонів доларів. Анімаційний мюзикл розповідає про нові пригоди королеви Ельзи, яку озвучує зірка Бродвею Ідіна Мензел.
Нагадаємо, стало відомо, коли вийдуть нові три фільми “Зоряних війн”.