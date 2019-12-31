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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
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5 марта, 17:33 • 122084 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 125934 просмотра

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Новые "Звездные войны" лидируют в американском прокате

Новые "Звездные войны" лидируют в американском прокате

Киев  •  УНН

 • 19989 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Фильм "Звездные войны: Скайуокер. Восхождение" (Star Wars: The Rise of Skywalker) уверенно лидирует в американских кинотеатрах, собрав за трехдневные выходные 73,6 миллиона долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Голос Америки".

Фильм производства компании Disney, который создатели описывают как грандиозный финал «Саги о Скайвокера", получил неоднозначные отзывы. Его собрание значительно упали по сравнению с премьерным уик-эндом, когда он собрал 177,4 миллиона долларов. Однако, его общие сборы в США выражаются в значительной суммой - 364,5 миллиона долларов.

Он опередил фильм "Джуманджи Новый уровень" (Jumanji: The Next Level) с Дуэйном Джонсоном, Карен Гиллан и Кевином Хартом в главных ролях, который занимает второе место по кассовым сборам за последние выходные, составивших 34,4 миллиона долларов.

На третьем месте вторую неделю подряд находится еще один диснеевский фильм - "Холодное сердце 2" (Frozen II), собравший 17 млн долларов. Анимационный мюзикл рассказывает о новых приключениях королевы Эльзы, которую озвучивает звезда Бродвея Идина Мензел.

Напомним, стало известно, когда выйдут новые три фильма "Звездных войн".

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