Нові спалахи АЧС зафіксовано на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. У селі Підгірці Обухівського району Київської області ветеринари виявили спалах африканської чуми. Про це УНН повідомили у ГУ Держпродспоживслужби Київської області.
"Спалахи АЧС зафіксовано у селі Підгірці. Вірус АЧС підтвердили результати дослідження санітарної діагностики та експертизи”, - розповіли в управлінні.
Нагадаємо, за два останніх роки в Україні знищено близько 80 тисяч голів свиней через спалах АЧС. За словами нардепа С.Тригубенко, мінімізувати втрати фермерів і держави можна, відновивши практику страхування господарств від АЧС.
Раніше УНН повідомляв, що масштабний спалах АЧС спровокував різке подорожчання м’яса.