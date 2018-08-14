Нові санкції США торкнуться "друзів Путіна", російських банків та суверенного боргу

Документ під назвою "Законопроект про зміцнення Організації Північноатлантичного договору, боротьби з міжнародною кіберзлочинністю та запровадження додаткових санкцій стосовно Російської Федерації та інших цілей" містить сім розділів, два з яких стосуються безпосередньо РФ.



Шостий розділ містить пропозиції щодо посилення антиросійських санкцій.



Так, конгресмени пропонують через 180 днів після підписання закону ввести нові санкції відносно олігархів і чиновників, які "сприяють незаконній та корупційній діяльності, прямо чи опосередковано, від імені президента Російської Федерації Володимира Путіна".



Під нові санкції також мають потрапити компанії з державною участю, а також енергетичні проекти за межами РФ, пов'язані Росією або якщо їх вартість перевищує 250 млн доларів.



Крім того, через 90 днів після підписання законопроекту пропонується "заборонити американським громадянам здійснювати операції, надавати фінансування або будь-яким іншим способом вести справи з російським суверенним боргом".



Нові обмеження передбачають обмеження також для російських банків. Так, у "Внешэкономбанку", "Сбербанку", "банку ВТБ", "Газпромбанку", "банку Москви", "Россельхозбанку", "Промсвязьбанку" можуть заблокувати все майно і заборонено укладання угод на території США.



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Окремі санкції стосуватимуться й фізичних та юридичних осіб, які будуть помічені за фінансуванням або іншим сприянням кіберзлочинності.



Решта розділів стосується відносин з Північноатлантичним альянсом, деяких змін в роботі самого Держдепу, нерозповсюдження хімічної безпеки, запобігання кіберзагрозам та боротьбі із втручанням у виборчий процес.



Нагадаємо, 14 серпня на сайті конгресу США був опублікований текст законопроекту щодо посилення санкцій США проти Росії.



