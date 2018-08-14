Новые санкции США затронут "друзей Путина", российские банки и суверенный долг

Документ под названием "Законопроект об укреплении Организации Североатлантического договора, борьбы с международной киберпреступностью и введения дополнительных санкций в отношении Российской Федерации и других целей" содержит семь разделов, два из которых касаются непосредственно РФ.



Шестой раздел содержит предложения по усилению антироссийских санкций.



Так, конгрессмены предлагают через 180 дней после подписания закона ввести новые санкции в отношении олигархов и чиновников, которые "способствуют незаконной и коррупционной деятельности, прямо или косвенно, от имени президента Российской Федерации Владимира Путина".



Под новые санкции также должны попасть компании с государственным участием, а также энергетические проекты за пределами РФ, связанные с Россией или, если их стоимость превышает 250 млн долларов.



Кроме того, через 90 дней после подписания законопроекта предлагается "запретить американским гражданам совершать сделки, предоставлять финансирование или любым другим способом вести дела с русским суверенным долгом".



Новые ограничения предусматривают ограничения также для российских банков. Так, у "Внешэкономбанка", "Сбербанка", "банка ВТБ", "Газпромбанка", "банка Москвы", "Россельхозбанка", "Промсвязьбанка" могут заблокировать все имущество и запрещено заключение сделок на территории США.



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Отдельные санкции будут касаться и физических и юридических лиц, которые будут замечены за финансированием или иным содействием киберпреступности.



Остальные разделы касаются отношений с Североатлантическим альянсом, некоторых изменених в работе самого Госдепа, нераспространения химической безопасности, предотвращения киберугроз и борьбе с вмешательством в избирательный процесс.



Напомним, 14 августа на сайте конгресса США был опубликован текст законопроекта об усилении санкций США против России.



