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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Нові проблеми з пристроєм: NASA повідомило про збій в роботі телескопу Hubble

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору повідомило про збій у роботі телескопу Hubble, апарат перейшов у безпечний режим. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter-сторінку телескопу Hubble.

Нові проблеми з пристроєм: NASA повідомило про збій в роботі телескопу Hubble

Деталі

Наукові інструменти обсерваторії перейшли в безпечний режим ще 25 жовтня, після того, як виникла десинхронізація між ними та апаратурою зв’язку.

Повідомляється, що самі інструменти перебувають у доброму фізичному стані.

Наразі фахівці працюють над виправленням проблеми.

Нагадаємо

Національне аерокосмічне агентство США (NASA) повідомило про зміну термінів своєї безпілотної місячної місії Artemis 1, яка має на меті повернення людей на Місяць уперше з 1972 року.

Спочатку космічне агентство США сподівалося запустити випробувальний політ до кінця 2021 року з метою відправити астронавтів на Місяць до 2024 року. Тепер ці плани відкладаються до лютого.

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