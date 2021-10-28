Нові проблеми з пристроєм: NASA повідомило про збій в роботі телескопу Hubble

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Наукові інструменти обсерваторії перейшли в безпечний режим ще 25 жовтня, після того, як виникла десинхронізація між ними та апаратурою зв’язку.

Повідомляється, що самі інструменти перебувають у доброму фізичному стані.

Наразі фахівці працюють над виправленням проблеми.

Нагадаємо

Національне аерокосмічне агентство США (NASA) повідомило про зміну термінів своєї безпілотної місячної місії Artemis 1, яка має на меті повернення людей на Місяць уперше з 1972 року.

Спочатку космічне агентство США сподівалося запустити випробувальний політ до кінця 2021 року з метою відправити астронавтів на Місяць до 2024 року. Тепер ці плани відкладаються до лютого.