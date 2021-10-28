Новые проблемы с устройством: NASA сообщило о сбое в работе телескопа Hubble
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Национальное управление по аэронавтике и исследование космического пространства сообщило о сбое в работе телескопа Hubble, аппарат перешел в безопасный режим. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter-страницу телескопа Hubble.
Детали
Научные инструменты обсерватории перешли в безопасный режим еще 25 октября после того, как возникла десинхронизация между ними и аппаратурой связи.
Сообщается, что сами инструменты находятся в хорошем физическом состоянии.
Сейчас специалисты работают над исправлением проблемы.
Напомним
Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) сообщило об изменении сроков своей беспилотной месячной миссии Artemis 1, целью которой является возвращение людей на Луну впервые с 1972 года.
Первоначально космическое агентство США надеялось запустить испытательный полет до конца 2021 года с целью отправить астронавтов на Луну до 2024 года. Теперь эти планы откладываются до февраля.
20 октября специалисты установили капсулу экипажа “Орион” на макушку ракеты-носителя высотой 98 метров в цехе сборки в космическом центре имени Кеннеди во Флориде.
В NASA утверждают, что после последующих испытаний они надеются доставить ракету на стартовую площадку для “генеральной репетиции” в январе.
Менеджер миссии Artemis 1 Майк Сарафин говорит, что возможный период запуска — с 12 по 27 февраля. По его словам, следующие возможности запуска будут после этого в марте и апреле.
Потенциальные периоды запуска зависят от орбитальной механики и относительного положения Земли по отношению к Луне. Ожидается, что продолжительность миссии составит четыре-шесть недель.
NASA также развернет небольшие спутники, известные как CubeSats, для проведения экспериментов и демонстрации технологий.