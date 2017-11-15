Нові правила встановлення фіктивності емітентів цінних паперів запрацюють в грудні

Зокрема, в новій редакції встановлено 13 ознак фіктивності емітента цінних паперів (крім корпоративних інвестиційних фондів) та 6 ознак фіктивності емітента - корпоративного інвестиційного фонду.

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Повідомляють, що підставою про включення емітента до Списку та зупинення обігу його цінних паперів є:



відповідність емітента (крім страховиків зі страхування іншого, ніж страхування життя) щонайменше трьом ознакам,



відповідність емітента - корпоративного інвестиційного фонду щонайменше трьом ознакам та/або одночасно двом ознакам фіктивності, що підтверджується відповідними документами;



відповідність емітента - страховика зі страхування іншого, ніж страхування життя, одночасно двом ознакам фіктивності та/або одній з ознак фіктивності, що підтверджується відповідними документами.



Бути виключеним з Списку емітент може у разі, якщо надасть до Комісії документи, що підтверджують усунення порушень.