Нові правила встановлення фіктивності емітентів цінних паперів запрацюють в грудні

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Київ • УНН

 • 12653 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку повідомила, що з 7 грудня 207 року набирає чинності нова редакція Положення про встановлення ознак фіктивності емітентів цінних паперів та включення таких емітентів до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, передає УНН з посиланням на НКЦПФР.

Зокрема, в новій редакції встановлено 13 ознак фіктивності емітента цінних паперів (крім корпоративних інвестиційних фондів) та 6 ознак фіктивності емітента - корпоративного інвестиційного фонду.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Правоохоронці наклали арешт на "сміттєві" цінні папери емітентів на суму 40 млрд грн

Повідомляють, що підставою про включення емітента до Списку та зупинення обігу його цінних паперів є:

  • відповідність емітента (крім страховиків зі страхування іншого, ніж страхування життя) щонайменше трьом ознакам,
  • відповідність емітента - корпоративного інвестиційного фонду щонайменше трьом ознакам та/або одночасно двом ознакам фіктивності, що підтверджується відповідними документами;
  • відповідність емітента - страховика зі страхування іншого, ніж страхування життя, одночасно двом ознакам фіктивності та/або одній з ознак фіктивності, що підтверджується відповідними документами.

Бути виключеним з Списку емітент може у разі, якщо надасть до Комісії документи, що підтверджують усунення порушень.

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