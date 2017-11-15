Нові правила встановлення фіктивності емітентів цінних паперів запрацюють в грудні
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку повідомила, що з 7 грудня 207 року набирає чинності нова редакція Положення про встановлення ознак фіктивності емітентів цінних паперів та включення таких емітентів до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, передає УНН з посиланням на НКЦПФР.
Зокрема, в новій редакції встановлено 13 ознак фіктивності емітента цінних паперів (крім корпоративних інвестиційних фондів) та 6 ознак фіктивності емітента - корпоративного інвестиційного фонду.
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Повідомляють, що підставою про включення емітента до Списку та зупинення обігу його цінних паперів є:
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- відповідність емітента (крім страховиків зі страхування іншого, ніж страхування життя) щонайменше трьом ознакам,
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- відповідність емітента - корпоративного інвестиційного фонду щонайменше трьом ознакам та/або одночасно двом ознакам фіктивності, що підтверджується відповідними документами;
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- відповідність емітента - страховика зі страхування іншого, ніж страхування життя, одночасно двом ознакам фіктивності та/або одній з ознак фіктивності, що підтверджується відповідними документами.
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Бути виключеним з Списку емітент може у разі, якщо надасть до Комісії документи, що підтверджують усунення порушень.